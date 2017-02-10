Цену на гречку заставили снизить почти на 20 рублей

Крупа подешевела c 84 рублей 70 копеек до 65 рублей 60 копеек.

Ранее - еще 8 февраля специалистами областного казенного учреждения «Агентство содействия развитию торговой деятельности» при проведении мониторинга цен на отдельные виды продуктов питания в магазине на улице 8 марта села Сырское зафиксирован максимально высокий уровень цен на 5 наименований из 24. В результате руководителем ООО после проведенной беседы в Агентстве по выяснению причин сложившегося максимального уровня цены на продукты питания принято решение о снижения розничной цены на следующие продукты питания: на кефир 3,2% жир. пюре -пак с 39,79 руб./0,5л до 30,00 руб./0,5л; – сыр Российский с 462,00 руб./кг до 390,00 руб./кг; – крупа гречневая ядрица c 84,70 руб./800гр до 65,60 руб./800гр; – томаты свежие с 165,00 руб./кг до 125,00 руб./кг; – огурцы свеж. с 143,00 руб./кг до 122,00 руб./кг.