О духовном с липецкими школьниками поговорил кандидат философских наук

Проблемы воспитания духовно-нравственной культуры весьма актуальны для современного общества. А потому встреча в Салоне искусств «Экслибрис» в Бартеневской библиотеке с Дмитрием Владимировичем Угловым, кандидатом философских наук, преподавателем кафедры гуманитарных наук Липецкого института развития образования, была не случайной.

Дмитрий Углов курирует преподавание учебных курсов «Основы религиозной культуры и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России» в школах региона. Он автор научно-методического пособия «Теоретические и методические аспекты изучения учебных курсов «Основы религиозной культуры и светской этики» и «Основы духовно-нравственной культуры народов России», которое было представлено аудитории.



На встрече обсуждалась тема серьезная и касающаяся всех нас: «Религиозный дискурс в общеобразовательной программе: проблемы и перспективы». Религиозный аспект в школе – за или против? Нужны ли детям знания о мировых религиях? Как избежать вероучительной интонации в воспитании духовно-нравственной культуры (и не только в образовательных учреждениях)? На эти и другие вопросы был получен исчерпывающий ответ.



Помимо упомянутого методического пособия, Дмитрий Владимирович представил и подарил читателям библиотеки свою монографию «Дискурс социальной справедливости как фактор формирования общества делиберативной демократии». Тему «Религия и музыкальная культура» осветил Сергей Леонидович Бондаренко, проиллюстрировав сказанное исполнением музыкальных произведений Баха, сообщили в централизованной библиотечной системе Липецка.