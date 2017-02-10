В Росприроднадзоре готовятся к паводку

Ожидается, что реки вскроются в конце марта - начале апреля.

Как сообщает пресс-служба управления Росприроднадзора по Липецкой области, Руководитель Управления Росприроднадзора по Липецкой области, нынешней зимой в Липецкой области сформировался высокий уровень снежного покрова – в два с лишним раза больше нормы. Основательно промерзла почва — её пропускная способность снижена. По прогнозам синоптиков, холода продлятся до конца февраля, и паводок будет поздним. Чем позже паводок, тем выше вероятность резкого подъёма вод, и, как следствие, подтопления территорий. Ожидается, что реки вскроются в конце марта - начале апреля. В целях предотвращения негативного воздействия паводковых вод Управлением Росприроднадзора по Липецкой области запланированы следующие мероприятия: проверка зон возможного затопления паводковыми водами; проведение совместных с органами МЧС предпаводковых обследований готовности водохозяйственных объектов, подлежащих федеральному экологическому контролю, к пропуску паводковых вод; организация предпаводковых рейдовых проверок зон возможного затопления паводковыми водами в районах размещения объектов, которые могут оказать негативное воздействие на окружающую среду при их затоплении (склады удобрений, ядохимикатов, скотомогильников, животноводческих ферм, площадок хранения нефтепродуктов и т.д.).