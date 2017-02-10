Школьников призывают к добрым делам

В пример ставили произведения известного советского писателя.

Библиотечно-информационный центр «Рудничный» пригласил школьников на литературный час «Спешите делать добро», приуроченный к 120-летию со дня рождения детского писателя Валентина Петровича Катаева.



Ребятам представили мультимедийную презентацию, познакомившую их с жизнью и творчеством Валентина Катаева. Состоялся подробный разговор о литературной сказке «Цветик- семицветик». Главным лейтмотивом в ней звучит тема добра. Не обязательно иметь волшебный цветок – достаточно иметь доброе сердце, чтобы в трудную минуту приходить на помощь другим, сообщили в централизованной библиотечной системе Липецка.



Завершился литературный час словами известной писательницы Ирины Токмаковой: «В каждом человеке и звере, в каждой птице живет маленький теплый солнечный зайчик. Если ко всякому-всякому живому существу отнестись с добром, то в нем этот солнечный зайчик проснется, и всякий ответит вам добром».





