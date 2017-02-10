Общество

52 минуты назад

В техникуме изъяли больше центнера крупы

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#техникум #крупа #Россельхозналзор
В техникуме изъяли больше центнера крупы

Сомнительные гречку, рис и пшено вернули поставщику.

Как сообщает пресс-служба Управления Россельхознвдзора по Липецкой области, специалистами отдела надзора за качеством и безопасностью зерна Управления Россельхознадзора по Липецкой области проведена плановая выездная проверка в Задонском политехническом техникуме на предмет соблюдения требований законодательства в сфере качества и безопасности крупы закупаемой для государственных нужд. Установлено, что в складе на хранении находятся крупы в ассортименте в количестве 115 кг. Проведенной проверкой выявлены нарушения правил хранения крупы, а именно: крупа пшено-10 кг, крупа гречневая-30 кг, рис шлифованный-45 кг находились в учреждении без маркировочных ярлыков, поэтому определить наименование изготовителя, дату изготовления и сроки хранения оказалось невозможным. Данная продукция изъята из оборота и возвращена поставщику. По итогам проверки составлен протокол об административном правонарушении по статье 7.18 КоАП РФ.
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#техникум #крупа #Россельхозналзор

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