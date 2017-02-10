Проверка заставила переписать цены

Подешевели рыба, мука, пшено.

Как сообщает Агентство содействия развитию торговой деятельности, ранее при проведении мониторинга цен на отдельные виды продуктов питания в магазине поселка Петровский. Добринского района был зафиксирован максимальный уровень цен на 3 из 22 наименований социально значимых продуктов питания. В результате проведенной работы в Агентстве по выяснению причин сложившегося максимального уровня цен на социально значимые продукты питания, руководителем магазина принято решение об изменении ценовой политики формирования розничных цен. При повторном мониторинге цен установлено, что слова не расходятся с делом – цены снижены на следующие продукты питания: – рыба мороженая скумбрия (500гр.+) – с 180,00руб./кг. до 150,00руб./кг; – мука пшеничная в/с - с 60,00 руб./2кг. до 56,00 руб., – пшено – с 30,00 руб./кг. до 29,00 руб./кг.