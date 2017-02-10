Общество

сегодня, 16:20

Проверка заставила переписать цены

126
#цены #торговля #мониторинг #продукты
Проверка заставила переписать цены

Подешевели рыба, мука, пшено.

Как сообщает Агентство содействия развитию торговой деятельности, ранее при проведении мониторинга цен на отдельные виды продуктов питания в магазине поселка Петровский. Добринского района был зафиксирован максимальный уровень цен на 3 из 22 наименований социально значимых продуктов питания. В результате проведенной работы в Агентстве по выяснению причин сложившегося максимального уровня цен на социально значимые продукты питания, руководителем магазина принято решение об изменении ценовой политики формирования розничных цен. При повторном мониторинге цен установлено, что слова не расходятся с делом – цены снижены на следующие продукты питания: – рыба мороженая скумбрия (500гр.+) – с 180,00руб./кг. до 150,00руб./кг; – мука пшеничная в/с - с 60,00 руб./2кг. до 56,00 руб., – пшено – с 30,00 руб./кг. до 29,00 руб./кг.
126
#цены #торговля #мониторинг #продукты

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

О духовном с липецкими школьниками поговорил кандидат философских наук
#философия #духовно-нравственное воспитание
О духовном с липецкими школьниками поговорил кандидат философских наук

24 минуты назад

Общество
В Росприроднадзоре готовятся к паводку
#паводок #Росприроднадзор #река
В Росприроднадзоре готовятся к паводку

30 минут назад

Общество
Школьников призывают к добрым делам
#библиотека #уроки добра #
Школьников призывают к добрым делам

32 минуты назад

Общество