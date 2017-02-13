Липчане покупают квартиры, не вставая с кресел

Приобретение квартиры – ответственный шаг. Он требует крупных денежных затрат, необходимость обращения в государственные ведомства и сбора большого перечня документов. Что безусловно, сопровождается трудностями на каждом этапе.

Но сейчас это осталось в прошлом. Росреестр и Государственный Банк* создали совместный проект – электронную регистрацию купли-продажи недвижимости. Этот проект не имеет аналогов в мире. Электронный сервис - работает по принципу "единого окна". Такая услуга стала доступна для граждан России в августе 2016 года. Возможность зарегистрировать недвижимость, не выходя из офиса банка, сегодня осуществляется в 110 городах России. ГЛОБУС ГРУПП - одна из первых строительных компаний в Липецке, которая перешла на электронную регистрацию купли-продажи недвижимости.

Новая услуга позволяет гражданам и бизнесу при получении ипотечного кредита прямо в офисе банка, подавать документы на регистрацию перехода права собственности в электронном виде. Что значительно упрощает процесс приобретения недвижимости. ГЛОБУС ГРУПП ценит своих клиентов, поэтому бережёт невосполнимый ресурс – время. Подача документов в Банк занимает всего 15 минут. Теперь можно не посещать офисы Росреестра, Федеральной кадастровой палаты или многофункционального центра «Мои Документы». Не тратить время в очереди и в ожидании до 10 дней получения услуги. При электронной подачи документов срок получения сокращается до 5 рабочих дней. К тому же для физических лиц на 30% снижается размер госпошлины. Ещё одно достоинство подачи документов в электронном виде - отсутствие контакта заявителя с чиновником, это минимизирует возможность коррупционных проявлений.

Пакет документов, необходимых для регистрации права собственности на недвижимость, сотрудники Государственного Банка направят в регистрационный орган в электронном виде. За получением документов вам также не придется идти. Все документы, подтверждающие регистрацию, придут в электронном виде на Вашу личную электронную почту. А если вы пожелаете получить их в распечатанном виде, то и это сделают для вас. Таким образом, для граждан и бизнеса сокращается количество действий, затраты времени и денег. Именно эти цели ставила перед собой строительная компания ГЛОБУС ГРУПП , когда переходила на электронную регистрацию купли-продажи недвижимости.



Воспользоваться услугой электронной регистрации в Государственном Банке могут не только покупающие недвижимость в ипотеку**, но и те, кто приобретает жилье без привлечения заемных средств банка. Для электронной регистрации необходимы оригиналы нескольких документов: паспорта всех участников сделки, договор купли-продажи, выписка из ЕГРП, справка о зарегистрированных в квартире лицах и, если необходимо – нотариальное согласие супруга, свидетельство о браке.



Ещё одним удобством «электронного кабинета», кроме проведения упрощенных сделок с недвижимостью, является возможность постоянно отслеживать статус имущества. Благодаря соглашению с Росреестром база данных регулярно обновляется. К примеру, если по каким-то причинам было изменено назначение земли, на которой находится ваш земельный участок, вам в электронный кабинет поступит соответствующее уведомление. Любые изменения, касающиеся статуса вашей недвижимости, будут отображены в личном кабинете.



Подробную информацию и стоимость услуги Вы всегда можете узнать в офисе ГЛОБУС ГРУПП в центре города.

*ПАО Сбербанк.

**Ипотеку предоставляет ПАО Сбербанк.

ООО «Глобус-98». Проектные декларации на сайте www.globus-98.ru"



"PR"