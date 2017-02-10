В липецком магазине торговали гнильем

А в другом завышали цены.

Как сообщает агентство содействия развитию торговой деятельности, сегодня его специалистами проведено информационно-аналитическое наблюдение в 5 предприятиях торговли Липецка. В ходе наблюдения зафиксированы следующие нарушения: в универсаме на бульваре Есенина в продаже находились с признаками гнили фрукты: яблоки, мандарины, бананы, в магазине на улице Катукова отсутствовала вывеска с указанием наименования организации, места ее нахождения и режима работы; – отсутствовала книга отзывов и предложений, а также Правила продажи отдельных видов товаров; – отдельные виды продовольственных товаров хранились на полу в коробках без подтоварников, поддонов. Материалы информационно аналитического наблюдения переадресованы в контрольно надзорные органы для принятия мер реагирования. Кроме того, в ходе мониторинга в магазине на улице Катукова зафиксирован максимально высокий уровень цен на 4 наименования социально значимых продуктов питания из 7: – молоко в упаковке пюр-пак 3,2% жир. из других регионов– 60,00руб./1л; – соль поваренная пищевая – 20,00 руб./кг; – крупа гречневая ядрица – 116,66 руб./кг; – пшено фасованное – 37,50 руб./кг. Для выяснения причин максимального уровня цен на указанные социально значимые продукты питания индивидуальный предприниматель приглашен в агентство. Ранее в результате проведенной работы в Агентстве по выяснению причин сложившегося максимального уровня цен на социально значимые продукты питания руководителем еще одного магазина, попавшегося на завышении цен 8 февраля, принято решение об изменении ценовой политики формирования розничных цен. Сегодня при повторном проведении мониторинга специалистами установлено снижение цены на картофель с 16,50 руб./кг до 15,90 руб./кг.