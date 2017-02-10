Серийный грабитель нападал на пенсионерок

Причастность задержанного к серии преступлений установили после того, как он ограбил последнюю жертву.

2 февраля в полицию обратилась 55-летняя жительница Липецка с заявлением об ограблении: поздно ночью на улице Адмирала Лазарева на нее напал мужчина и отнял сумку. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сполицейскими задержан неработающий ранее судимый 41-летний местный житель. В ходе дальнейшей работы с задержанным, была установлена его причастность его еще к двум грабежам, которые были совершены в ноябре и январе. В первом случае злоумышленник так же с применением насилия ограбил 85-летнюю пенсионерку, а во втором 33–летнего мужчину.

По данным фактам возбуждено уголовное дело, сообщает пресс-служба УМВД РФ по Липецкой области.