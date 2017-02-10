Происшествия
сегодня, 16:04
«Митсубиси» и «ВАЗ» разбились на дамбе под Липецком
В ДТП пострадали несколько человек.
Сегодня в 15.20 на дамбе Матырского водохранилища по дороге Сселки – Новая Жизнь столкнулись автомобили «Митсубиси» и «ВАЗ-2114».
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, помощь в устранении последствий аварии оказывали спасатели. В ДТП пострадали несколько человек, все они доставлены в больницу.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, помощь в устранении последствий аварии оказывали спасатели. В ДТП пострадали несколько человек, все они доставлены в больницу.
адам
Вася
Липецк-мухосранск