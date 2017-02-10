Происшествия

сегодня, 16:04

«Митсубиси» и «ВАЗ» разбились на дамбе под Липецком

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#авария #ДТП
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«Митсубиси» и «ВАЗ» разбились на дамбе под Липецком

В ДТП пострадали несколько человек.

Сегодня в 15.20 на дамбе Матырского водохранилища по дороге Сселки – Новая Жизнь столкнулись автомобили «Митсубиси» и «ВАЗ-2114».

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Липецкой области, помощь в устранении последствий аварии оказывали спасатели. В ДТП пострадали несколько человек, все они доставлены в больницу. 
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#авария #ДТП
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Комментарии (3)

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адам

50 минут назад
Вася, Когда в соцсетях трандеть перестанете. а начнете делать дела красиво.а то только в соцсетях все герои
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Вася

сегодня, 16:35
Когда наконец выгонят все руководство нашего местечкового ГИБДД? Пока оборотни в погонах у власти, ничего не измениться.. http://vrn.mk.ru/articles/2016/03/23/moskovskaya-proverka-vskryla-massovye-narusheniya-v-lipeckoy-gibdd.html
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Липецк-мухосранск

сегодня, 16:28
Здоровья парню из ам ваз, плохо выглядел, весь поломаный...
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