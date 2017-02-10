Пес спас жизнь брошенному в мороз ребенку

Он согревал малыша своим теплом.

Как сообщает прокуратура Алтайского края, собака спасла жизнь брошенному в мороз ребенку. Она согревала малыша теплом своего тела, что и уберегло малыша от смерти.



Установлено, что в январе 2017 года местная жительница оставила своего 2-летнего сына в беспомощном состоянии на веранде дома, без одежды и питания. Замерзающего ребенка случайно обнаружил посторонний человек. И после обнаружения ребенка мать еще 4 дня не возвращалась домой.



В отношении нерадивой матери возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности».