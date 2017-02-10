В России

сегодня, 15:57

Пес спас жизнь брошенному в мороз ребенку

191
#Мать #ребенок #спасение
Пес спас жизнь брошенному в мороз ребенку

Он согревал малыша своим теплом.

Как сообщает прокуратура Алтайского края, собака спасла жизнь брошенному в мороз ребенку. Она согревала малыша теплом своего тела, что и уберегло малыша от смерти.

Установлено, что в январе 2017 года местная жительница оставила своего 2-летнего сына в беспомощном состоянии на веранде дома, без одежды и питания. Замерзающего ребенка случайно обнаружил посторонний человек. И после обнаружения ребенка мать еще 4 дня не возвращалась домой.

В отношении нерадивой матери возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 125 УК РФ «Оставление в опасности».
191
#Мать #ребенок #спасение

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Борт в Берлин задержали из-за разговора о гранате
#Угроза #граната #самолет
Борт в Берлин задержали из-за разговора о гранате

сегодня, 15:51

В России
Экономия россиян при перелетах может достигать 76%
Экономия россиян при перелетах может достигать 76%

сегодня, 15:41

В России
Наказания Ильдару Дадину пересмотрят
Наказания Ильдару Дадину пересмотрят

сегодня, 15:32

В России