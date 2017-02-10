В России

2 минуты назад

Борт в Берлин задержали из-за разговора о гранате

1
#Угроза #граната #самолет
Борт в Берлин задержали из-за разговора о гранате

Пассажир повздорил с членом экипажа.

Вылет самолета рейсом Москва - Берлин задержан в аэропорту «Домодедово» из-за пассажира, который в ходе инцидента с экипажем сообщил, что мог бы взорвать гранату, если бы она у него была. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД РФ по Центральному Федеральному округу.


- Из-за хулиганских и необдуманных действий одного из пассажиров был отложен вылет рейса из Домодедово в Берлин. Командир воздушного судна после слов пассажира о гранате принял решение немедленно принять меры - вылет отложен, авиахулиган задержан, - указывает источник АНГ «Москва».

После заявления все пассажиры были эвакуированы в целях безопасности, а борт самолета проверили кинологи. В итоге, никакой угрозы обнаружено не было, и все пассажиры вернулись на свои места.
1
#Угроза #граната #самолет

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Экономия россиян при перелетах может достигать 76%
Экономия россиян при перелетах может достигать 76%

12 минут назад

В России
Наказания Ильдару Дадину пересмотрят
Наказания Ильдару Дадину пересмотрят

21 минуту назад

В России
Кремль дал ответ по танкам в ДНР
#Ответ #танк #вооружение
Кремль дал ответ по танкам в ДНР

37 минут назад

В России