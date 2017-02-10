В России
2 минуты назад
Борт в Берлин задержали из-за разговора о гранате
Пассажир повздорил с членом экипажа.
Вылет самолета рейсом Москва - Берлин задержан в аэропорту «Домодедово» из-за пассажира, который в ходе инцидента с экипажем сообщил, что мог бы взорвать гранату, если бы она у него была. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Управления на транспорте МВД РФ по Центральному Федеральному округу.
- Из-за хулиганских и необдуманных действий одного из пассажиров был отложен вылет рейса из Домодедово в Берлин. Командир воздушного судна после слов пассажира о гранате принял решение немедленно принять меры - вылет отложен, авиахулиган задержан, - указывает источник АНГ «Москва».
После заявления все пассажиры были эвакуированы в целях безопасности, а борт самолета проверили кинологи. В итоге, никакой угрозы обнаружено не было, и все пассажиры вернулись на свои места.
- Из-за хулиганских и необдуманных действий одного из пассажиров был отложен вылет рейса из Домодедово в Берлин. Командир воздушного судна после слов пассажира о гранате принял решение немедленно принять меры - вылет отложен, авиахулиган задержан, - указывает источник АНГ «Москва».
После заявления все пассажиры были эвакуированы в целях безопасности, а борт самолета проверили кинологи. В итоге, никакой угрозы обнаружено не было, и все пассажиры вернулись на свои места.