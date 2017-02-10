Липецкие поисковики встретились со школьниками и студентами

"Неунываки" посетили липецкую школу №5 и елецкий госуниверситет.

Поисковики липецкого экспедиционного клуба «Неунываки» в канун 74-й годовщины освобождения территории Липецкой области от немецко-фашистских захватчиков провели встречу со старшеклассниками липецкой школы №5.



Поисковики рассказали об экспедиционных работах в окрестностях легендарной высоты Огурец у села Ломигоры Воловского района Липецкой области, где уже более 50 лет ведется поиск погибших солдат и командиров Красной армии. В боях за эту высоту по разным данным погибли до 7 тысяч человек, и, благодаря деятельности поискового отряда «Неунываки», удалось обнаружить и захоронить сотни солдат. Также поисковики рассказали о технике безопасности при обнаружении боеприпасов времен Великой Отечественной войны.



Кроме того, 9 февраля активисты клуба представили выставку поисковых находок для студентов Елецкого Государственного Бунинского Университета. Руководитель регионального отделения «Поискового движения России» Владимир Омельянчук рассказал о жестоких боях, которые велись за Елец в декабре 1941 года, и о проектах Движения.