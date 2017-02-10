В Липецке состоялась игра «РИСК»

10 февраля в Городском дворце молодежи состоялась областная интеллектуальная игра «РИСК» (разум, интуиция, скорость, команда), которую организует Движение «Волонтеры Победы», а партнерами выступает «Российского движения школьников» и архивное управления администрации Липецка.

«РИСК» - это интеллектуально-развлекательное командное соревнование, включающее вопросы, связанные с историей России. Цели и задачи игры - повышение интереса молодого поколения к изучению истории России, привлечение внимания молодежи к проблемам сохранения историко-культурного наследия и искажения исторических фактов.



«РИСКнуть» собрались 7 команд из образовательных учреждений Липецкой области, ее участникам предлагались вопросы связанные с историей России в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов (героях, творческой интеллигенции, музыке, фильмах).



- Знание истории страны, своей малой Родины необходимо, и мы стараемся передать и вложить их в школьников с помощью игры, именно такая форма работы способствует лучшему усваиванию информации, - рассказал руководитель Движения «Волонтеры Победы», директор МУ «ГДМ «Октябрь» Дмитрий Аксенов.