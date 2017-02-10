В России
7 минут назад
Экономия россиян при перелетах может достигать 76%
К такому выводу пришли эксперты.
Сервис бронирования авиабилетов Skyscanner заявляет, что россияне могут сэкономить на авиабилетах вчетверо. Компания представила сервис, который поможет узнать, когда стоит бронировать места на авиарейсах, сообщает ресурс «Моя планета».
В зависимости от выбора времени для бронирования и полета разница при покупке билетов в лучшее или худшее время может достигать 76%. Выгоднее всего совершать перелеты зарубеж из городов-миллионников. Поездки в Азию и Европу стоит бронировать примерно за пять месяцев до начала путешествия. А вот данные по местным перелетам менее предсказуемы.
Кроме того, эксперты уточнили, что выгоднее всего бронировать перелеты по вторникам и субботам.
В зависимости от выбора времени для бронирования и полета разница при покупке билетов в лучшее или худшее время может достигать 76%. Выгоднее всего совершать перелеты зарубеж из городов-миллионников. Поездки в Азию и Европу стоит бронировать примерно за пять месяцев до начала путешествия. А вот данные по местным перелетам менее предсказуемы.
Кроме того, эксперты уточнили, что выгоднее всего бронировать перелеты по вторникам и субботам.