Наказания Ильдару Дадину пересмотрят

КС принял решение.

Конституционный суд РФ на заседании в пятницу постановил пересмотреть решения судов в отношении ранее осужденного за неоднократные нарушения правил проведения митингов оппозиционного активиста Ильдара Дадина."Вынесенные в отношении Ильдара Дадина судебные акты подлежат пересмотру."



КС признал законность ведения уголовной ответственности за нарушения на митингах.



- Статья 2121 введена в УК РФ в июле 2014 года и предусматривает уголовную ответственность за неоднократные нарушения установленного порядка организации либо проведения публичного мероприятия. Первый случай её применения состоялся 7 декабря 2015 года: приговором Басманного районного суда Москвы Ильдар Дадин, ранее трижды привлекавшийся к административной ответственности за участие в несанкционированных публичных мероприятиях, был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 2121 УК РФ и приговорен к 3 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Впоследствии Мосгорсуд снизил ему срок наказания до 2,5 лет, указано в сообщении.



Напомним, в декабре 2015 года Басманный суд Москвы приговорил Дадина, признанного виновным в неоднократных нарушениях при проведении митингов, к трем годам колонии общего режима. Он стал первым, кого привлекли к уголовной ответственности по статье 212.1 УК РФ.