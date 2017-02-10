В России

43 минуты назад

Кремль дал ответ по танкам в ДНР

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#Ответ #танк #вооружение
Кремль дал ответ по танкам в ДНР

Поставки российской техники нет.

По официальным каналам никакие добровольцы в зону внутреннего конфликта на Украине не направляются, Россия также не поставляет туда танки, пишет РИА Новости. Это Украина, хоть и районы, неподконтрольные Киеву, заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков. Он посоветовал журналистам спросить у официального Киева, откуда в Донбассе появляются танки, а не у Кремля. Кроме того, российские власти не отправляют в Донбасс добровольцев: россияне едут туда самостоятельно.

Украинский президент Петр Порошенко неоднократно высказывал версии о причастности Москвы к поставкам вооружений для ополченцев. В декабре, как передавал «Интерфакс-Украина», он заявил, в частности, что на территории самопровозглашенных республик находится «около 700 российских танков, 1200 российских боевых бронированных машин». Об этом напоминает «Лента.ру».
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#Ответ #танк #вооружение

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