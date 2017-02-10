В Липецке выберут «Хрустальные звёздочки»

Первый этап Всероссийского конкурса пройдёт в музее.

17 февраля в Малом зале Липецкого областного краеведческого музея состоится смотр самодеятельности художественного творчества работников и ветеранов уголовно-исполнительной системы, а также первый этап Всероссийского конкурса «Хрустальные звездочки».



Как сообщает музей, смотр самодеятельности художественного творчества направлен на то, что выявить наиболее одаренных работников и ветеранов уголовно-исполнительной системы. Они выступят со своими творческими номерами в Липецком областном краеведческом музее. Затем здесь же состоится конкурс «Хрустальная звёздочка», где главными участниками будут дети сотрудников.



Всероссийский конкурс-фестиваль «Хрустальная звёздочка» – это мероприятие, направленное на поддержку талантливых детей из семей сотрудников правоохранительных и иных государственных структур. Проводится конкурс с 2008 года по инициативе Федеральной службы судебных приставов. Участники делятся на две возрастные группы: от 7 до 12 лет и от 13 до 18 лет в трёх номинациях – вокальный и инструментальный жанр, а также хореография.



Зрителями мероприятий станут сотрудники Управления федеральной службы исполнения наказаний России по Липецкой области.