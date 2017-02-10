Общество

59 минут назад

Учителя выставили свои поделки вместе с учениками

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#выставка #Добринка
Учителя выставили свои поделки вместе с учениками

В добринском ДЮЦ «Ритм» состоялась традиционная районная выставка «Мастерами славится Россия».

В выставке, помимо представителей детско-юношеского центра, участвовали педагоги из лицея №1 и школы №2 поселка Добринка, гимназии села Ольговка, общеобразовательные учреждения сел Дубовое, Верхняя Матрёнка, поселка Петровский.

Учителя представили на выставку 60 изделий декоративно-прикладного и художественного творчества в следующих номинациях: «Живопись. Графика», «Вышивка», «Вышитые иконы», «Бисероплетение», «Работы из бумаги», «Скульптура», «Мягкая игрушка», «Вязание», «Работы из разных материалов», «Роспись по дереву». Все работы отличались интересным художественным замыслом, высоким качеством исполнения.

Выставка вызвала большой интерес у воспитанников ДЮЦ «Ритм», их родителей, педагогов, способствовала привлечению внимания подрастающего поколения к различным видам художественного творчества и обмену опытом работы педагогов дополнительного образования. По результатам работы жюри были определены победители и призёры в каждой из номинаций, сообщили в администрации Добринского района.
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#выставка #Добринка

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