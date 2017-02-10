Культура

58 минут назад

В краеведческом музее откроется экологическая выставка

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#выставка #музей #Год экологии
В краеведческом музее откроется экологическая выставка

Выставка "Особо охраняемые территории Липецкой области" начнёт работу 21 февраля.

21 февраля в 15.00 в Липецком областном краеведческом музее состоится открытие выставки «Особо охраняемые природные территории Липецкой области», посвящённой Году экологии и особо охраняемых природных территорий. Как сообщает музей, особо охраняемые природные территории (ООПТ) – это уникальные природные объекты, нуждающиеся в изучении и охране. В этом году системе особо охраняемых природных территорий России исполнилось 100 лет. В Липецкой области самая первая особо охраняемая природная территория появилась в 1925 году. Это был заповедник «Галичья гора», созданный для сохранения и изучения уникальной флоры и характерных лесостепных сообществ. В настоящее время система ООПТ Липецкой области включает 152 объекта: 2 заповедника, 17 заказников, 1 дендрологический парк федерального значения и 132 памятника природы. Среди них лесные массивы, ковыльные степи, чистые реки, глубокие озёра, таинственные болота, могучие и древние известняковые скалы, старинные парки. Многообразие уникальных охраняемых природных объектов нашего края будет показано на выставке «Особо охраняемые природные территории Липецкой области». Она познакомит посетителей ЛОКМ с основными типами ООПТ, а также редкими видами растений и животных, встречающихся на их территории.
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#выставка #музей #Год экологии

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