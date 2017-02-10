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Студентам рассказали о связи Пушкина с липецкой землей

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#Пушкин #
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Студентам рассказали о связи Пушкина с липецкой землей

180 лет назад погиб на дуэли Александр Сергеевич Пушкин.

Этой памятной дате Центральная городская библиотека им. С. А. Есенина посвятила литературный час «Погиб поэт, невольник чести», пригласив студентов Липецкого колледжа транспорта и дорожного хозяйства.

"Казалось бы, все мы хорошо знакомы с биографией Пушкина. Но ребята открыли для себя много интересного, например, об исторической связи поэта с Липецкой землей. Просматривая отрывки из художественных фильмов «Сказ про то, как царь Пётр арапа женил», «1814», вспомнили о предках поэта, о годах учебы и дружбе лицеистов в Царском селе. Ярким акцентом мероприятия стали поэтические строки, прочитанные сотрудниками библиотеки и студентами. Визит в библиотеку завершился для молодых людей в музее Сергея Есенина. К слову, Сергей Александрович всегда подчеркивал, что воспитан на великой поэзии Пушкина, сообщили в Централизованной библиотечной системе Липецка.
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#Пушкин #
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