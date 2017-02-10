В честь Дня борьбы с наркобизнесом липчане получат подарки

К дате приурочили раздачу магнитиков.

Государственное бюджетное учреждение «Центр развития добровольчества Липецкой области» креативно подошло к вопросу профилактики распространения наркомании среди земляков. Там решили купить партию магнитов для участников мероприятия, приуроченного ко Дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом.



1000 виниловых сувениров оценили в 28 400 рублей. Особых требований к продукции не ставят. Так, форма — прямоугольник со сторонами примерно 14,5 на 10 см, толщина- не менее 0,4мм, индивидуальная упаковка. Содержание изображения и макет согласуют с заказчиком после подписания договора.



При успешном завершении торгов приобретение поступит в распоряжение заказчика уже к началу марта. Покупку оплатит бюджет Липецкой области.



День борьбы с наркоманией и наркобизнесом учрежден 1 марта генеральной ассамблеей ООН в 1987 году.