Общество

сегодня, 14:52

Дети передали сверстникам из реабилитационного центра книжки

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Дети передали сверстникам из реабилитационного центра книжки

Свою лепту во всеобщий сбор книг для детей из центра "Лазори" внесли ученики школы №44.

К общероссийской акции «Дарите книги с любовью» присоединяется всё больше и больше читателей липецких библиотек. В преддверии Международного дня книгодарения, который принято отмечать 14 февраля, сотрудники библиотеки «Сокольская» провели для третьеклассников лицея № 44 урок доброты.

Ребята с интересом узнали об истории возникновения этого праздника, вспомнили литературных героев из любимых книг. А затем дети «отправили в путь»  книги, которые они собрали для детей с ограниченными возможностями здоровья, находящихся на реабилитации в пансионате «Лазори».

Библиотекари поблагодарили всех ребят и классных руководителей начальной школы лицея № 44, принявших участие акции. Ведь каждый из них вложил в  подарок частицу своего сердечного тепла, сообщили в Централизованной библиотечной системе Липецка.
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Комментарии (2)

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типа смешно

43 минуты назад
Главное, что

НЕ ПЕРЕДАСТЫ...)))))
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Мимоходом

49 минут назад
Читаю заголовок - "Дети предали сверстникам из..."

ПРЕДАТЕЛИ... )))))
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