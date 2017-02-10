Дети передали сверстникам из реабилитационного центра книжки

Свою лепту во всеобщий сбор книг для детей из центра "Лазори" внесли ученики школы №44.

К общероссийской акции «Дарите книги с любовью» присоединяется всё больше и больше читателей липецких библиотек. В преддверии Международного дня книгодарения, который принято отмечать 14 февраля, сотрудники библиотеки «Сокольская» провели для третьеклассников лицея № 44 урок доброты.



Ребята с интересом узнали об истории возникновения этого праздника, вспомнили литературных героев из любимых книг. А затем дети «отправили в путь» книги, которые они собрали для детей с ограниченными возможностями здоровья, находящихся на реабилитации в пансионате «Лазори».



Библиотекари поблагодарили всех ребят и классных руководителей начальной школы лицея № 44, принявших участие акции. Ведь каждый из них вложил в подарок частицу своего сердечного тепла, сообщили в Централизованной библиотечной системе Липецка.