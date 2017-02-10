Липчане совершили виртуальную экскурсию в Узбекистан

Пресс-клуб «Свой» Центральной городской библиотеки имени С.Есенина вновь отправился в «путешествие с журналом» в Среднюю Азию.

Путешествие подготовили сами члены клуба. Как добрые соседи, собрались «в чайхане», с удовольствием посмотрели видеоролики о государствах Средней Азии, послушали песни, посвященные их столицам.



Узбекистан представил историк Александр Анатольевич Костиков, Таджикистан – экономист Ольга Вячеславовна Исаева. Туркмению – архитектор Людмила Азаматовна Павлова, Киргизию – Сайрагуль Джалилбековна Михайлова, сотрудник Липецкого музея декоративно-прикладного искусства, Казахстан – педагог Тамара Владимировна Дмитриенко. Пели песни, пили чай, делились воспоминаниями, просматривали журналы – всё как в чайхане.



Завершилось путешествие открытием выставки «Горы» самодеятельного художника Ольги Исаевой, сообщили в Централизованной библиотечной системе Липецка.