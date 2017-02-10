В Липецке назвали лучшую школу искусств

Конкурс проводился в два этапа.

Как сообщает пресс-служба департамента культуры Липецка, детская художественная школа №2 названа лучшей школой искусств Липецка по итогам Второго областного конкурса «Начинаем путь в искусство». В конкурсе приняли участие школы искусств из Липецка, Ельца, Задонского, Усманского, Чаплыгинского, Добринского, Становлянского, Тербунского, Краснинского, Добровского и Долгоруковского муниципальных районов Липецкой области. Победителей выбрали по трем номинациям: «Лучшая школа искусств городского округа Липецкой области»; «Лучшая школа искусств городского образования Липецкой области»; «Лучшая школа искусств сельского поселения Липецкой области». Конкурс проводился в два этапа. В первом туре школы искусств предоставили свои видеопрезентации. Во втором туре члены жюри провели выездные заседания, оценили материально-технической базы школ., посетили открытые уроки и творческие мероприятия. По итогам конкурса ДХШ №2 им. В.И. Сурикова в лице директора школы Ирины Кошеляевой наградили дипломом и сертификатом на приобретение мультимедийного оборудования.