Обученные в Липецке летчики отбомбились под Воронежем

Минобороны опубликовало видео ракетно-бомбовых ударов Су-34 по наземным целям

Экипажи самолетов нанесли удары по наземным объектам, имитирующим вертолеты и самолеты условного противника на полигоне Погоново в Воронежской области в ходе летно-тактического учения Западного военного округа (ЗВО), сообщает ТАСС.

Как ранее сообщила пресс-служба округа, летчики одного из авиаполков ЗВО уже завершили переподготовку на фронтовые бомбардировщики Су-34, звено которых пополнит авиационное соединение до конца текущего года.

"Переобучение проходило в Липецком центре боевого применения и переучивания летного состава. В ходе подготовки летчики изучили тактико-технические характеристики самолета, его технологическую базу и особенности пилотирования. После теоретических занятий экипажи прошли специализированный курс на наземных тренажерах, затем выполнили полеты на Су-34 по кругу, по маршруту и в зону", - говорится в сообщении пресс-службы.