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Обученные в Липецке летчики отбомбились под Воронежем

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#авиацентр #учения #Су-34 #
Обученные в Липецке летчики отбомбились под Воронежем

Минобороны опубликовало видео ракетно-бомбовых ударов Су-34 по наземным целям

Экипажи самолетов нанесли удары по наземным объектам, имитирующим вертолеты и самолеты условного противника на полигоне Погоново в Воронежской области в ходе летно-тактического учения Западного военного округа (ЗВО), сообщает ТАСС.


Как ранее сообщила пресс-служба округа, летчики одного из авиаполков ЗВО уже завершили переподготовку на фронтовые бомбардировщики Су-34, звено которых пополнит авиационное соединение до конца текущего года. 

"Переобучение проходило в Липецком центре боевого применения и переучивания летного состава. В ходе подготовки летчики изучили тактико-технические характеристики самолета, его технологическую базу и особенности пилотирования. После теоретических занятий экипажи прошли специализированный курс на наземных тренажерах, затем выполнили полеты на Су-34 по кругу, по маршруту и в зону", - говорится в сообщении пресс-службы.



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#авиацентр #учения #Су-34 #

Комментарии (2)

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Олег

39 минут назад
Прям как немцы в своё время, "отучившись в Липецке" начали бомбить Воронеж...и не оставили там камня на камне...
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Алекс

45 минут назад
Все-таки разговоры про "бомбить Воронеж" не на пустом месте, тренируются пока
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