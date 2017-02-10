На нарушителей прав потребителей в январе составили более 400 протоколов

Общая сумма штрафов за месяц превысила 1 миллион рублей.

Специалистами Управления Роспотребнадзора по Липецкой области за январь 2017 года было составлено 449 протоколов об административных правонарушениях за нарушения требований санитарного законодательства и законодательства в сфере защиты прав потребителей, сообщили в ведомстве.

В течение января 2017 года должностными лицами Управления вынесено 357 постановлений о назначении административного наказания, в том числе в виде штрафа – 304, в виде предупреждения – 53, на рассмотрение в суды направлено 41 дело.

Судами по материалам Управления было принято 13 решений о назначении административного наказания, в виде административного штрафа – 9 (в том числе административного штрафа с конфискацией предмета административного правонарушения – 4), административного приостановления деятельности – 4.

В целях предупреждения совершения новых правонарушений в течение января 2017 года должностными лицами Управления было вынесено 147 представлений об устранении причин и условий способствовавших совершению административных правонарушений.

Общая сумма штрафов, назначенных по постановлениям Управления и судов, в отчетном периоде составила 1 млн. 238 тысяч 700 руб.