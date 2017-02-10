Липецкие зоозащитники получили разрешение на митинг

На акции бояться провокаций.

Как сообщает сообщество защиты животных в Липецке «Мы против тендера на убийство», объединение получило разрешение на проведение митинга. Акция состоится на площади Петра Великого в Липецке 19 февраля. Старт мероприятия запланирован на 11:30.



- Приходите с плакатами или без, главное - это участие. Не берите с собой собак во избежание ненужных нам провокаций, да и на улице холодно, не нужно зря морозить лапы, - указывается в сообщении.



Добавим, что новый митинг в Липецке в защиту животных стал ответом на возвращение горожан к теме отстрела бездомных собак. Ранее Сергей Богословский через сервис общественных инициатив «Портал неравнодушных» поднял тему безопасности в Липецке. Как считает автор предложения, городской власти стоит вернуться к вопросу очистки регионального центра от бродячих животных. Идея возникла после публикации сообщения о том, что на ребенка в жилом районе напала свора собак.