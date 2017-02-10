Липецкие школы отметили на всероссийской выставке

Наши образовательные учреждения снова отличились.

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, муниципальные образовательные учреждения стали лауреатами-победителями Всероссийской выставки образовательных учреждений Российской Федерации 2016-2017. Это гимназия №1, школы №17, 20, 33, 55, 70, Дом детского творчества «Городской», Центр развития творчества «Левобережный». На электронных стендах Всероссийской выставки образовательных учреждений можно познакомиться с визитными карточками образовательных учреждений, узнать их историю, достижения, основные показатели, более подробно ознакомиться с новаторскими идеями и передовыми технологиями сегодняшнего дня, заглянуть в будущее системы образования наших детей.