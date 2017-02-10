Работница НЛМК стала победителем городского конкурса «Липчанка года»

Инженер-химик Центральной лаборатории НЛМК Юлия Бессонова признана победительницей ежегодной городской акции «Липчанка года», который проводится под эгидой администрации Липецка. Она победила в номинации «Молодежный лидер».

Как сообщает пресс-служба Новолипецкого комбината, Юлия работает на НЛМК с 2012 года после окончания ЛГТУ. В 2015 году стала одним из победителей ежегодного корпоративного конкурса «Молодой специалист НЛМК». Она является общественным уполномоченным по охране труда профсоюзного комитета предприятия, организует и проводит спортивные и культурно-массовые мероприятия в составе комиссии по работе с молодежью профкома НЛМК. Юлия также участвует в социальном проекте комбината «Новолипчанка», выполнила нормативы комплекса «Готов к труду и обороне», получив золотой значок, в 2016 году стала финалистом городского конкурса «Молодой лидер города Липецка».

Акция «Липчанка года» проходит с 2004 года. За это время памятную медаль в областном центре уже получили 13 работниц НЛМК. Для определения победителей городская конкурсная комиссия по делам женщин и семьи рассматривает заявки от всех желающих предприятий и организаций.

Победителей городской акции наградят в торжественной обстановке в канун Международного женского дня. Финалистки получат диплом, медаль «Липчанка года» и денежные премии.