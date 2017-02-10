Гимназия №12 стала лауреатом Всероссийского конкурса

На конкурс были поданы почти 400 заявок.

Как сообщили в городском департаменте образования, в рамках Всероссийской конференции «Организация внеурочной деятельности в условиях реализации ФГОС» Невской Образовательной Ассамблеей был проведен Всероссийский конкурс на лучшую организацию внеурочной деятельности, на который было подано 376 заявок.

По итогам рассмотрения заявок экспертным Советом конкурса было определено 89 лауреатов. Среди них – гимназия №12. Авторская работа директора гимназии Ольги Уласевич и заместителя директора гимназии Галины Мелузовой отмечена в номинации «За лучшую организацию внеурочной деятельности в образовательной организации – 2016». Авторский коллектив награжден дипломом лауреата и медалью.