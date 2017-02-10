Липчанин засудил компанию за отказ в ОСАГО

Автомобилисту выплатят моральный ущерб.

Судебная коллегия по гражданским делам Липецкого областного суда рассмотрела дело по апелляционным жалобам местного автомобилиста и САО «ВСК» на решение Правобережного районного суда Липецка. Стороны не устроило то, что суд решил обязать компанию заключить договор с истцом, но в возмещении морального вреда было отказано.



История началась с того, что местный филиал САО «ВСК» отказался выписывать полис ОСАГО липчанину на его «Ладу-111730» 2011 года схода с конвейера. Как указал сам автомобилист, компания незаконно уклонилась от заключения договора. В суде мужчина хотел добиться полиса ОСАГО, и возмещения морального вреда. Эти положения он подтвердил в заседании, представитель компании озвученные требования не признал. Свое заключение по ситуации дали и специалисты управления Роспотребнадзора по Липецкой области: автомобилист прав. Аналогичной позиции придерживался и ЦБ РФ



Коллегия пришла к выводу, что Правобережный районный суд необоснованно отказал автомобилисту в возмещении морального вреда. В качестве компенсации за неудобства доведший дело до конца липчанин получит 3 000 рублей.