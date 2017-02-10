Общество

52 минуты назад

Липчанин засудил компанию за отказ в ОСАГО

5 613
#ОСАГО #страховка #транспорт #иск #суд
Липчанин засудил компанию за отказ в ОСАГО

Автомобилисту выплатят моральный ущерб.

Судебная коллегия по гражданским делам Липецкого областного суда рассмотрела дело по апелляционным жалобам местного автомобилиста и САО «ВСК» на решение Правобережного районного суда Липецка. Стороны не устроило то, что суд решил обязать компанию заключить договор с истцом, но в возмещении морального вреда было отказано.

История началась с того, что местный филиал САО «ВСК» отказался выписывать полис ОСАГО липчанину на его «Ладу-111730» 2011 года схода с конвейера. Как указал сам автомобилист, компания незаконно уклонилась от заключения договора. В суде мужчина хотел добиться полиса ОСАГО, и возмещения морального вреда. Эти положения он подтвердил в заседании, представитель компании озвученные требования не признал. Свое заключение по ситуации дали и специалисты управления Роспотребнадзора по Липецкой области: автомобилист прав. Аналогичной позиции придерживался и ЦБ РФ

Коллегия пришла к выводу, что Правобережный районный суд необоснованно отказал автомобилисту в возмещении морального вреда. В качестве компенсации за неудобства доведший дело до конца липчанин получит 3 000 рублей.
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#ОСАГО #страховка #транспорт #иск #суд

Комментарии (5)

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skrip

19 минут назад
сколько денег взяли посредники
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skrip

20 минут назад
crjkmrj ltytu dpzkb gjchtlybrb
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всего 3 тысячи

28 минут назад
То есть всем показывают, хотите нервы и время тратить за эту сумму (с заходом в 2 инстанции) - судитесь(
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Земляки

35 минут назад
покупайте полис он-лайн. Я купил недавно и доволен.
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21

16 минут назад
С паршивой овцы хоть шерсти клок.Хотя я считаю что назначенный штраф,это издевательство над человеком.Сколько нервов,сил и времени он потратил.
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