Товарооборот между Липецкой областью и Белоруссией увеличился на 20,4%

И составил оставил 248,8 миллиона долларов США.

Как сообщает официальный сайт Министерства антимонопольного регулирования и торговли Республики Беларусь, в период с 6 по 9 февраля Республику Беларусь посетила делегация Липецкой области Российской Федерации во главе с начальником управления потребительского рынка и ценовой политики Липецкой области Киреевым Николаем Сергеевичем. В состав делегации вошли представители администрации области, а также руководители предприятий потребительской кооперации. Основная цель визита – ознакомление с работой организаций потребкооперации Республики Беларусь по заготовке, хранению и переработке сельскохозяйственной продукции (картофеля и овощей), мяса и молока (с посещением организаций). Кроме того, члены делегации высказали заинтересованность в поставках белорусской мясной, молочной и плодоовощной продукции в Липецкую область. Данные вопросы были обсуждены 7-8 февраля 2017г. в рамках встреч и переговоров в Белкоопсоюзе, Министерстве сельского хозяйства и продовольствия, Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. На практике работа белорусской потребкооперации была изучена членами липецкой делегации 7 февраля 2017г. на базе Поставского райпо – одной из ведущих организаций в системе Белкоопсоюза. По заверениям Н.С.Киреева, члены делегации были глубоко впечатлены уровнем применяемых на данном предприятии технологий, который на порядок выше тех, которые применяются в Липецкой области. В ходе встречи в Минсельхозпроде стороны обсудили возможность осуществления прямых поставок белорусской продовольственной продукции не только системе потребкооперации Липецкой области, но и в сетевые компании области, а также обменялись контактами с целью практической реализации достигнутых договоренностей. В рамках встречи в МАРТ с заместителем Министра Матулисом Эдвардом Брониславовичем белорусская сторона отметила, что взаимодействие с Липецкой областью происходит на регулярной основе. Так, последний визит в Республику Беларусь липецкой делегации под руководством заместителя главы администрации области Козодерова А.В. состоялся в октябре 2016г. Э.Б.Матулисом было подчеркнуто, что свидетельством интенсивного развития белорусско-липецких отношений стали результаты двустороннего товарооборота по итогам 2016 года, который увеличился на 20,4% и составил 248,8 млн. долларов США. В результате по данному показателю среди всех российских регионов Липецкая область поднялась с 23-го места в 2015 году на 17-е в 2016 году. В свою очередь, липецкая сторона проинформировала об особенностях потребкооперации в Липецкой области, пользующейся более широкой, чем в Беларуси поддержкой государства. В частности, российские кооператоры получают субсидии на оплату топлива для автомагазинов и закупку автомобильной техники. Также Николай Сергеевич Киреев сообщил об отсутствии глубокой переработки сельскохозяйственной продукции в сфере потребкооперации Липецкой области и принятом главой администрации Липецкой области Королёвым Олегом Петровичем решении развития кооперационного движения. По итогам встречи липецкая сторона поблагодарила МАРТ за организацию данного визита и пригласила белорусскую сторону в ближайшее время посетить Липецкую область.