Происшествия

сегодня, 13:13

Из-за пустячного ДТП на площади Победы замерло движение троллейбусов

3 690
#авария #ДТП
Из-за пустячного ДТП на площади Победы замерло движение троллейбусов

Около шести единиц пассажирского транспорта не могут продолжить движение.

На площади Победы в Липецке у остановки "Центральный рынок" столкнулись троллейбус и легковой автомобиль.

Оба транспортных средства получили незначительные повреждения. Однако проезд в сторону проспекта Победы оказался закрыт для троллейбусов, следующих со стороны железнодорожного вокзала. Пробка уже собрала шесть едениц общественного транспорта.
3 690
#авария #ДТП

Комментарии (3)

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Мимоходом

24 минуты назад
Г48, едЕница вам за знание русского！
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Что Вы!

39 минут назад
а школа разве дает знания? Увы, оказывает услуги, как МФЦ.
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Учитель года

59 минут назад
Общественный транспорт считается в едЕницах видимо... ну ё-моё, куда же смотрит школа..(
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