Происшествия
сегодня, 13:13
Из-за пустячного ДТП на площади Победы замерло движение троллейбусов
Около шести единиц пассажирского транспорта не могут продолжить движение.
На площади Победы в Липецке у остановки "Центральный рынок" столкнулись троллейбус и легковой автомобиль.
Оба транспортных средства получили незначительные повреждения. Однако проезд в сторону проспекта Победы оказался закрыт для троллейбусов, следующих со стороны железнодорожного вокзала. Пробка уже собрала шесть едениц общественного транспорта.
Оба транспортных средства получили незначительные повреждения. Однако проезд в сторону проспекта Победы оказался закрыт для троллейбусов, следующих со стороны железнодорожного вокзала. Пробка уже собрала шесть едениц общественного транспорта.
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