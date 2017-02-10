Из-за пустячного ДТП на площади Победы замерло движение троллейбусов

Около шести единиц пассажирского транспорта не могут продолжить движение.

На площади Победы в Липецке у остановки "Центральный рынок" столкнулись троллейбус и легковой автомобиль.



Оба транспортных средства получили незначительные повреждения. Однако проезд в сторону проспекта Победы оказался закрыт для троллейбусов, следующих со стороны железнодорожного вокзала. Пробка уже собрала шесть едениц общественного транспорта.

