Раскроившему топором собутыльника жителю Липецкой области не удалось избежать наказания

В ходе процесса подсудимый пытался доказать, что чуть перегнул палку, пытаясь понудить оппонента уйти из его дома по добру, по здорову.

Липецкий областной суд оставил без изменения приговор Елецкого городского суда, приговорившего подсудимого к 11 годам лишения свободы за убийство собутыльника. Как было установлено судом, совместное распитие спиртного закончилось спровоцированным погибшим конфликтом, в ходе которого теперь уже осужденный нанес погибшему множественные удары топором в жизненно важные органа - голову и шею (от полученных повреждений мужчина скончался на месте преступления). Однако ни в ходе предварительного расследования, ни в процессе в Елецком городском суде 57-летний подсудимый, не отрицая того, что наносил своему 50-летнему визави удары топором, всячески пытался уйти от ответственности за умышленное убийство, утверждая, что немного не рассчитал силу ударов, так как находился в тот момент в состоянии сильного душевного волнения, вызванного противоправным поведением товарища. Оказывается, он изрубил топором приятеля за то, что тот без спроса взял какую-то его вещь, а потом не желал покинуть место застолья. Липецкий областной суд, учитывая заключения судебной психолого-психиатрической экспертизы и показаний свидетелей, критически отнесся к показаниям подсудимого о его невменяемости в момент совершения преступления. Более того, убийство, совершенное в состоянии алкогольного опьянения, суд признал отягчающим наказание обстоятельством. Как сообщает пресс-службы прокуратуры области, в судебном заседании была установлена еще и вина подсудимого в незаконном проникновении в жилище и угрозе убийством его бывшей сожительнице, за что по совокупности преступлений к наказанию добавлены еще 6 месяцев лишения свободы. Осужденному предстоит отбывать срок в ИК особого режима, поскольку в его действиях был установлен особо опасный рецидив (ранее за причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего смерть потерпевшего, он уже отбывал наказание в виде 8 лет 5 месяцев лишения свободы).