Посол Италии приедет в Липецк с особой миссией

Визит запланирован на 15 февраля.

Бизнес-форум с участием липецких и итальянских предпринимателей состоится в рамках визита в регион чрезвычайного и полномочного посла Италии в РФ Чезаре Рагальини. Встреча запланирована на 10:00 15 февраля в административном здании ОЭЗ «Липецк», сообщает торгово-промышленная палата региона.



В программу форума включены встречи по секциям. Предприниматели обсудят сотрудничество в сфере промышленности, в области сельского хозяйства и пищепереработки и инвестиционные проекты.



Известно, что Липецк посетят представители компаний Италии, работающих в сфере производства светопрозрачных конструкций, герметика для стеклопакетов, лакокрасочной продукции, специалисты по энергосбережению, бизнес-эксперты, а также профессионалы иных родов деятельности.