Общество

сегодня, 12:39

Посол Италии приедет в Липецк с особой миссией

473
#Встреча #бизнес #форум
Посол Италии приедет в Липецк с особой миссией

Визит запланирован на 15 февраля.

Бизнес-форум с участием липецких и итальянских предпринимателей состоится в рамках визита в регион чрезвычайного и полномочного посла Италии в РФ Чезаре Рагальини. Встреча запланирована на 10:00 15 февраля в административном здании ОЭЗ «Липецк», сообщает торгово-промышленная палата региона.

В программу форума включены встречи по секциям. Предприниматели обсудят сотрудничество в сфере промышленности, в области сельского хозяйства и пищепереработки и инвестиционные проекты.

Известно, что Липецк посетят представители компаний Италии, работающих в сфере производства светопрозрачных конструкций, герметика для стеклопакетов, лакокрасочной продукции, специалисты по энергосбережению, бизнес-эксперты, а также профессионалы иных родов деятельности.
473
#Встреча #бизнес #форум

Комментарии

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Еще в рубрике

Липецкие школы отметили на всероссийской выставке
#школа #выставка
Липецкие школы отметили на всероссийской выставке

32 минуты назад

Общество
Гимназия №12 стала лауреатом Всероссийского конкурса
#образование #гимназия #конкурс
Гимназия №12 стала лауреатом Всероссийского конкурса

37 минут назад

Общество
Липчанин засудил компанию за отказ в ОСАГО
#ОСАГО #страховка #транспорт
Липчанин засудил компанию за отказ в ОСАГО

48 минут назад

Общество