17-летний подросток воровал, мошенничал и сбывал украденное через Интернет

Ценности юный липчанин похищал у знакомых.

Следственным отделом по Левобережному округу г. Липецка СУ СК России по Липецкой области завершено расследование уголовного дела в отношении 17-летнего подростка, обвиняемого в совершении серии краж и мошенничестве.

По данным следствия, в августе 2016 года обвиняемый, предложив свою помощь знакомому подростку в продаже сотового телефона, забрал аппарат, а деньги, вырученные от его реализации, присвоил. О мошенничестве обманутый липчанин заявил в правоохранительные органы. Находясь уже под подпиской о невыезде, подросток совершил серию краж. Его жертвами стали знакомые. Находясь у них в гостях, обвиняемый выбирал подходящий момент и крал наиболее ценные вещи – ювелирные изделия, электронную технику, сотовый телефон, велосипед. Причем часть краденного сбыл через Интернет. Так, под видом собственника, он продал велотренажер и ноутбук. Своими действиями обвиняемый причинил потерпевшим материальный ущерб на сумму более 60 тысяч рублей.

На стадии предварительного следствия вину в совершении преступлений подросток признал и активно содействовал в их расследовании. Благодаря предпринятым мерам было установлено местонахождение большей части похищенного имущества, изъято и возвращено потерпевшим. В настоящее время следствием собрана достаточная доказательственная база и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения.

Кроме этого, следствием установлены условия и обстоятельства, способствовавшие совершению преступлений подростком против собственности. Обвиняемый воспитывался в неблагополучной семье, не учился и не работал, а с апреля 2016 года состоял на учете в органах системы профилактики. В связи с чем следователем внесены представления о привлечении к дисциплинарной ответственности должностных лиц, ответственных за предупреждение преступлений среди несовершеннолетних, и усилении контроля за подростками, находящимися в трудной жизненной ситуации, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Липецкой области.