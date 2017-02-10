Липецкие школьники помолятся перед олимпиадой

Проверят знание основ православной культуры.

Региональный финал Общероссийской олимпиады школьников по основам православной культуры «Русь Святая, храни веру Православную!» состоится 13 февраля в православной гимназии имени Амвросия Оптинского. Срез знаний проводит отдел религиозного образования и катехизации Липецкой епархии проводит региональный.



Регистрация участников стартует в 8:30. После получасового молебна претенденты на победу начнут выполнение олимпиадных заданий.



Основы православной культуры - это учебный модуль комплексного курса «Основы религиозных культур и светской этики». Он был введен Министерством образования и науки Российской Федерации в школьную практику в качестве федерального образовательного компонента сначала экспериментально в 19 регионах России в 2010 году. С 1 сентября 2012 года преподается во всех регионах России. Заявленная цель предмета — ознакомить школьников с историей, культурой и основными ценностями православного христианства. Предмет представлен Министерством образования и науки как светский; преподавание ведется светскими педагогами.