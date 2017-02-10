Общество

43 минуты назад

Чиновники обсудят улучшение жизни липчан

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#Предложение #инициатива #дорога #транспорт
Чиновники обсудят улучшение жизни липчан

И стоит ли давать на это деньги.

Инициатива о возникновении короткого пути из центра Липецка на его окраину поступила на рассмотрение чиновникам. Теперь власть имущим придется оценить, стоит ли делать жизнь своих земляков лучше и тратить на это деньги из бюджета Липецка.

Ранее предложение о строительстве дороги из села Ссёлки к Тамбовскому шоссе уже поддержали пользователи сервиса общественных инициатив в Липецкой области «Портал неравнодушных». За идею Сергея Фролова проголосовали свыше 700 пользователей, и она автоматически отправилась по адресу.

Напомним, что в январе липчанин вынес на открытое обсуждение вопрос сообщения Липецка и окраин на примере села Ссёлка. Автор идеи предложил построить более короткую дорогу. По расчетам Сергея Фролова такое решение значительно сэкономит деньги и городских автобусов, и простых семей. Например, один ЛиАЗ сможет уберечь от трат 2,9 млн рублей, а семья с машиной — до 9 000 рублей.
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#Предложение #инициатива #дорога #транспорт

Комментарии (1)

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конь

12 секунд назад
чиновники тоже липчане
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