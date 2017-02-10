Зиму в Липецке отправят сушиться

Местных фотографов зовут на выставку.

Художественная студия «Коробка с карандашами» 26 февраля приглашает липчан на фотовыставку в форма «сушки». Авторы затеи назвали ее «Пока зима» и предложили гостям и участникам мероприятия самостоятельно расставить в наименовании встречи знаки препинания.



«Пока зима» стартует в 15 часов книжным фримаркетом. В рамках этой части мероприятия гости смогут отдать в добрые руки прочитанные издания и выбрать для себя новые книги. В это же время начнется «фотосушка». Участников встречи просят захватить с собой снежные фотографии зимы. Будут выбраны лучшие снимки в двух номинациях «Зимние пейзажи» и «Зимние портреты». В 17 часов запланировано начало литературно-музыкальных посиделок. Темой чтения станет опять же зима.



Заметим, что 26 февраля в России состоятся традиционные проводы зимы: в это день по всей стране будут жечь символ самого студеного времени года — куклу Масленицы.