В Липецке начались противопаводковые субботники

GOROD48 удивила ретивость муниципалов, спиливающих деревья по берегам русла ручья Студеный.

Несмотря на минусовую температуру, в Липецке вовсю идут противопаводковые мероприятия: мэр Сергей Иванов по максимуму старается увеличить пропускную способность русел ручьев, по которым талые воды устремятся при приходе тепла к реке Воронеж.



Очевидно, что делается многое. Так, по данным председателя департамента дорог и благоустройства мэрии Алексея Бахтина, если в январе с улиц города вывезено 188,5 тысяч кубометров снега, то с начала февраля - уже 50,8 тысяч кубометров. По словам заместителя начальника управления главного смотрителя Липецка Марины Соловьевой, снег вывозят не только с центральный улицы, но и из районов возможного подтопления частного сектора, а также из водоотводных лотков и каналов.



Так как в этом году ожидается поздняя весна, большую проблему для пропуска паводка могут представлять русла речушек, которые при паводках забиваются бытовым мусором, пластиковыми бутылками и ветками деревьев, что вызывает разливы талых вод. Чтобы до максимума увеличить их пропускную способность, глава Липецка поставил задачу подчиненным уже сейчас освободить русла от мусора и самосева. А чтобы эту работа была выполнена в короткие сроки, мэр попросил руководителей четырех районных управлений по работе с населением организовать субботники с привлечением к ним горожан.



Сегодня первый такой субботник был организован в районе Ниженки на улице ХХ партъсезда. Одни работники муниципальных предприятий вывозили снег с проезжей части и скалывали пневматическим зубилом лед с улицы Студеновской, другие тут же латали на ней аварийные ямы литым асфальтом, присыпая кипящую массу асфальтобетонной крошкой (эту технологию руководителю МУ «РСДП» Роману Нижегородову, по его словам, подсказали ученые липецкого политеха).



- Самый сложный участок дороги - улица Карла Маркса, которую ремонтировала одна из подрядных организаций. Так как исполнитель работ уклоняется от исполнения своих гарантийных обязательств, аварийные ямы литым асфальтом латаем мы. Также наши ремонтные бригады трудятся на улицах Катукова, 60 лет СССР, проспекте Победы, Баумана, - сообщил Роман Нижегородов.



Еще одна группа рабочих муниципальных предприятий сегодня вырубала и спиливала деревья, растущие на склонах ручья Студеный. Стволы и ветки в кучи стаскивали студенты вузов, которые вывозились работниками МУП «Зеленхоз».



Именно эта деталь - вырубка деревьев по склонам ручья - удивила корреспондента GOROD48. Это же обстоятельство вызывает и недоумение работников в желтых жилетах. Несколько дней назад они расчистили от самосевной поросли русло реки, чтобы дать свободную дорогу талым водам, а сегодня их заставили вырубить и деревья (несколько лет назад мэрия засаживала склоны оврагов в Липецке кустарниками и деревьями, чтобы их укрепить, а теперь, получается, другая вводная?).



- Наша цель одна: нигде не допустить торможения воды. Поэтому по максимуму очищаем русла от того, что могло бы задержать мусор и вызвать разливы, которые могут затопить дома жителей частного сектора, - прокомментировал ситуацию председатель департамента дорог и благоустройства мэрии Алексей Бахтин.



- Мы не выкорчевываем деревья, а опиливаем их. Корень и ствол остаются. Так что целостности склонов ручьев ничего не угрожает, - сказал директор МУ «РСДП» Роман Нижегородов.



Впрочем, оба руководителя пообещали GOROD48, что лично проинспектируют работы, чтобы убедиться в том, что деревья действительно опиливают, не спиливают напрочь.



В настоящее время липецкие коммунальщики очищают русла ручьев и рукотворных каналов на Ниженке и улицах Фрунзе, Шмидта и Комсомольской.