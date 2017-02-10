В Липецке состоится фестиваль студенческих отрядов

Приглашают всех заинтересованных в работе.

17 февраля в Липецком государственном техническом университете состоится традиционный фестиваль студенческих отрядов "Отряды начинаются здесь". Мероприятие станет первой официальной встречей активных студентов в этом году. Его приурочили к Дню российских студенческих отрядов.



Как сообщили GOROD48 в штабе студенческих отрядов Липецкой области, гости встречи смогут лучше узнать о том, как протекает трудовая жизнь их коллег по осваиванию гранита науки во внеучебное время. Регистрация участников стартует в 11 часов. После торжественной части начнется работа площадок по направлениям работы студенческих отрядов. Гости узнают от участников прошлых сезонов подробности занятости. Участникам расскажут о работе в педагогическом, строительном направлении, оперативной деятельности (охрана мероприятий), сервисном (обслуживающий персонал), экологическом (озеленение) и сельскохозяйственном. Помимо указанного, ждет и посвящение в тайны работы проводников железнодорожных составов.



Кроме того, на фестивале будет работать фотозона для снимков на память и выставка. На экспозиции представят фотоотчеты о работе в прошлом году, о проведенных мероприятиях. По итогам фестиваля все желающие смогут записаться в отряды того или иного направления. Чаще всего у студенческих отрядов вся занятость приходится на лето, но есть и те, кто работает и зимой — это проводники и педагоги зимних смен в детских лагерях.