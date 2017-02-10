В Липецке прикрыли еще один гаражный магазин

В ходе проведения рейдовых мероприятий по выявлению и пресечению нарушений связанных с реализацией алкогольной и спиртосодержащей продукции 9 февраля сотрудниками ООПАЗ УОООП УМВД России по Липецкой области, выявлен факт незаконного оборота и реализации алкогольной продукции без лицензии и товарно-сопроводительных документов в одном из гаражных кооперативов по улице Циолковского. Сотрудникам полиции удалось установить хозяина гаража, им оказался неработающий 27-летний житель города Липецка. Из незаконного оборота изъято 10 литров алкогольной продукции. Изъятая продукция направлена на экспертизу для установления содержания опасных для жизни и здоровья потребителей веществ.

Всего, с начала 2017 года, подразделениями полиции по охране общественного порядка из незаконного оборота изъято более 1200 литров алкогольной продукции.