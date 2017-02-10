Общество

12 минут назад

Липецкому бизнесу расширили приоритеты

47
#Бизнес #поддержка
Липецкому бизнесу расширили приоритеты

Поддержку получат еще несколько направлений.

В администрации Липецка состоялось заседание экспертной группы общественного Совета по поддержке, развитию малого и среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного климата в городе Липецке. В рамках заседания обсуждались объемы финансирования мероприятий направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства. Вместе с тем было принято решение о расширении перечня приоритетных видов деятельности для предоставления субсидий начинающим предпринимателям. Благодаря предложенным изменениям поддержку дополнительно смогут получить бизнесмены осуществляющие деятельность в сферах: IT-технологии, бытовых услуг, услуг, оказываемых в социальной сфере, перерабатывающих производств экологической направленности. Дополнительно планируется организовывать и проводить ежегодные городские ярмарки для предпринимательского сообщества с целью улучшения взаимодействия крупного бизнеса с малым и средним, сообщает портал поддержки малого и среднего предпринимательства в Липецке.
47
#Бизнес #поддержка

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