Липецкому бизнесу расширили приоритеты

Поддержку получат еще несколько направлений.

В администрации Липецка состоялось заседание экспертной группы общественного Совета по поддержке, развитию малого и среднего предпринимательства и улучшению инвестиционного климата в городе Липецке. В рамках заседания обсуждались объемы финансирования мероприятий направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства. Вместе с тем было принято решение о расширении перечня приоритетных видов деятельности для предоставления субсидий начинающим предпринимателям. Благодаря предложенным изменениям поддержку дополнительно смогут получить бизнесмены осуществляющие деятельность в сферах: IT-технологии, бытовых услуг, услуг, оказываемых в социальной сфере, перерабатывающих производств экологической направленности. Дополнительно планируется организовывать и проводить ежегодные городские ярмарки для предпринимательского сообщества с целью улучшения взаимодействия крупного бизнеса с малым и средним, сообщает портал поддержки малого и среднего предпринимательства в Липецке.