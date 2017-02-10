Общество
51 минуту назад
Липецкий детский сад оформили в стиле «милитари»
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На территории детсада №5 разместились снежные крепости и блиндажи, танки и корабли, пограничный столб, штаб и полевая медсанчасть.
Как сообщает портал "Маам.ru", у дошколят – как мальчиков, так и девочек, появилась прекрасная возможность поиграть во время прогулок в интересные сюжетно-ролевые игры, новые для некоторых из них.
- Наш проект направлен на сохранение преемственности поколений, – сообщила воспитатель 5-го липецкого детсада Елена Гирдзияускас. – Основной целью создания на участках сооружений, построек из снега патриотического содержания является привлечение внимания к истории нашей Родины. Елена Александровна рассказывает что новое оформление участков для прогулок нашло живой отклик у воспитанников, которые с удовольствием включились в интересные игры военно-патриотической направленности.
- Наш проект направлен на сохранение преемственности поколений, – сообщила воспитатель 5-го липецкого детсада Елена Гирдзияускас. – Основной целью создания на участках сооружений, построек из снега патриотического содержания является привлечение внимания к истории нашей Родины. Елена Александровна рассказывает что новое оформление участков для прогулок нашло живой отклик у воспитанников, которые с удовольствием включились в интересные игры военно-патриотической направленности.
1 238
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