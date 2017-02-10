Общество

51 минуту назад

Липецкий детский сад оформили в стиле «милитари»

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#патриотизм #детский сад #
Липецкий детский сад оформили в стиле «милитари»

На территории детсада №5 разместились снежные крепости и блиндажи, танки и корабли, пограничный столб, штаб и полевая медсанчасть.

Как сообщает портал "Маам.ru", у дошколят – как мальчиков, так и девочек, появилась прекрасная возможность поиграть во время прогулок в интересные сюжетно-ролевые игры, новые для некоторых из них.

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- Наш проект направлен на сохранение преемственности поколений, – сообщила воспитатель 5-го липецкого детсада Елена Гирдзияускас. – Основной целью создания на участках сооружений, построек из снега патриотического содержания является привлечение внимания к истории нашей Родины. Елена Александровна рассказывает  что новое оформление участков для прогулок нашло живой отклик у воспитанников, которые с удовольствием включились в интересные игры военно-патриотической направленности.
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#патриотизм #детский сад #

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