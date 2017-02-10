Частичный карантин охватил уже 25 школ Липецка

﻿За сутки список школ, куда пришел частичный карантин, пополнился двумя учебными заведениями.﻿

Частичный карантин на сегодня, 10 февраля объявлен уже в 159 классах в 25 школах, сообщили GOROD48 в департаменте образования Липецка. Всего за сутки к перечню школ добавились еще два учебных заведения, а количество классов, где приостановлены занятия, увеличилось на треть — со 109 до 159.

Несмотря на рост охваченных карантином классов, показатели заболеваемости в целом не превышают эпидемического порога, необходимость в ограничительных мероприятиях носит локальный характер.

В целях предупреждения массовой вспышечной заболеваемости гриппом всем руководителям общеобразовательных учреждений указано на необходимость продолжения проведения комплекса противоэпидемических мероприятий. Особое внимание предложено уделить проведению осмотра учащихся с целью выявления больных детей перед началом занятий, обеспечению постоянного контроля за санитарно-техническим состоянием помещений, соблюдением режимов проветривания и дезинфекции, мониторингу эпидситуации по ОРВИ и пневмониям с обязательным уточнением причин отсутствия учащихся.