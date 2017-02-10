Здоровье

53 минуты назад

Частичный карантин охватил уже 25 школ Липецка

1 431
#карантин #грипп
Частичный карантин охватил уже 25 школ Липецка

﻿За сутки список школ, куда пришел частичный карантин, пополнился двумя учебными заведениями.﻿

Частичный карантин на сегодня, 10 февраля объявлен уже в 159 классах в 25 школах, сообщили GOROD48 в департаменте образования Липецка. Всего за сутки к перечню школ добавились еще два учебных заведения, а количество классов, где приостановлены занятия, увеличилось на треть — со 109 до 159. 

Несмотря на рост охваченных карантином классов, показатели заболеваемости в целом не превышают эпидемического порога, необходимость в ограничительных мероприятиях носит локальный характер. 

В целях предупреждения массовой вспышечной заболеваемости гриппом всем руководителям общеобразовательных учреждений указано на необходимость продолжения проведения комплекса противоэпидемических мероприятий. Особое внимание предложено уделить проведению осмотра учащихся с целью выявления больных детей перед началом занятий, обеспечению постоянного контроля за санитарно-техническим состоянием помещений, соблюдением режимов проветривания и дезинфекции, мониторингу эпидситуации по ОРВИ и пневмониям с обязательным уточнением причин отсутствия учащихся.

1 431
#карантин #грипп

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.

Наталья

30 минут назад
Закрыли бы хотя бы на неделю школы на карантин. Зачем детей мучить, особенно кто еще не заболел.
ответить

Еще в рубрике

Частичный карантин охватил уже 25 школ Липецка
#карантин #грипп
Частичный карантин охватил уже 25 школ Липецка

54 минуты назад

Здоровье
Заболеваемость пневмониями выросла на 26,4%
#пневмония #инфекция
Заболеваемость пневмониями выросла на 26,4%

вчера, 13:24

Здоровье
Грипп и ОРВИ частично остановили учебу в 23 школах Липецка
#карантин
Грипп и ОРВИ частично остановили учебу в 23 школах Липецка

вчера, 10:14

Здоровье