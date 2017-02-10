54 минуты назад
Липецкая область — среди худших по информации о работе общественного совета
Наш регион занял 82 место в рейтинге информационной открытости общественных советов при региональных органах исполнительной власти.
Аудит деятельности общественных советов в регионах страны провели эксперты проектного центра «Инфометр». В каждом регионе эксперты оценили публикации сведений об этих органах на сайтах трех ведомств, отвечающих за культуру, здравоохранение и финансы. Для этого были разработаны 36 параметров, по которым оценивалась информация о деятельности советов.
Результаты аудита показали, что информацию о членах общественного совета найти гораздо легче, чем сведения о работе органа. Так, должности членов общественного совета публикуют в 77 регионах, а видеозаписи прошедших заседаний — только в Московской области.
А в рейтинге информационной открытости Липецкая область заняла последнее место по публикации сведений об общественных советах, разделив его с Еврейской автономной областью и республикой Тыва — она не получила ни одного процента в данном ранжировании. Лучшими оказались Ростовская область (88%), Приморский край (36,6%) и Новгородская область (28,4%), сообщает проектный центр «Инфометр».
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53 минуты назадОбщество
для ттт
ттт
ЧК
Ммм@
админ сайта
какие ишшо ашипки? нет у нас ашибак..
Маруся.
+100!!
Маруся.
гостья
Я.
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ттт
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