Общество

54 минуты назад

Липецкая область — среди худших по информации о работе общественного совета

10 186
#рейтинг #общественные организации
Липецкая область — среди худших по информации о работе общественного совета

Наш регион занял 82 место в рейтинге информационной открытости общественных советов при региональных органах исполнительной власти.﻿

Аудит деятельности общественных советов в регионах страны провели эксперты проектного центра «Инфометр». В каждом регионе эксперты оценили публикации сведений об этих органах на сайтах трех ведомств, отвечающих за культуру, здравоохранение и финансы. Для этого были разработаны 36 параметров, по которым оценивалась информация о деятельности советов. 

Результаты аудита показали, что информацию о членах общественного совета найти гораздо легче, чем сведения о работе органа. Так, должности членов общественного совета публикуют в 77 регионах, а видеозаписи прошедших заседаний — только в Московской области. 

А в рейтинге информационной открытости Липецкая область заняла последнее место по публикации сведений об общественных советах, разделив его с Еврейской автономной областью и республикой Тыва — она не получила ни одного процента в данном ранжировании. Лучшими оказались Ростовская область (88%), Приморский край (36,6%) и Новгородская область (28,4%), сообщает проектный центр «Инфометр». 

10 186
#рейтинг #общественные организации

Комментарии (10)

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для ттт

21 минуту назад
Они будут упрямо ЧиКать
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ттт

26 минут назад
а может пусть в левом нижнем углу будет ссылка на новую версию сайта? а сразу открывается старая
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ЧК

40 минут назад
В НИЖНЕМ ЛЕВОМ УГЛУ ССЫЛЕА "СТАРАЯ ВЕРСИЯ САЙТА" ПЕРЕХОДИТЕ ТУДА И ЧИТАЙТЕ.
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Ммм@

43 минуты назад
Верните старый сайт,а этот что зря,все бледное,даже читать не хочется! Старый был КЛАССНЫЙ!
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админ сайта

7 минут назад
ттт,
какие ишшо ашипки? нет у нас ашибак..
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Маруся.

8 минут назад
гостья,
+100!!
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Маруся.

8 минут назад
хоть что-то оценили объективно
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гостья

27 минут назад
Липецкая область худшая во всем,самодур -губернатор и его шавки сделали область не пригодной для жизни и работы человека,ПОТЕМКИНСКАЯ деревня а не область,кругом одна ложь, воровство ,лжет губернатор,лгут губернатору,ворует губернатор,воруют у губернатора,одна мерзость кругом.
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Я.

28 минут назад
ттт,
Поддерживаю
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ттт

30 минут назад
а еще у города48 сайт стал кривым, наймите нормального веб программиста или к старой версии вернитесь.
Имейте смелость признавать ошибки.
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