Общество
сегодня, 09:22
Липчан призывают задавать вопросы главе Рособрнадзора
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15 февраля - всероссийская встреча с родителями.
Как сообщает департамент образования Липецка, 15 февраля состоится всероссийская встреча руководителя Рособрнадзора С.С.Кравцова с родителями по вопросам проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году.
На встрече коснутся вопросов организации и проведения в 2017 году единого государственного экзамена и основного государственного экзамена; содержания контрольных измерительных материалов ГИА-11 и ГИА-9; особенностей проведения ГИА для выпускников школ с ограниченными возможностями здоровья; минимального количества баллов ЕГЭ для получения аттестата и поступления в вузы.
В настоящее время вопросы принимаются по электронной почте ege@obrnadzor.gov.ru и на странице Рособрнадзора в социальных сетях. Начало мероприятия: 11.00 часов по московскому времени.
Во время мероприятия на официальном канале Youtube (https://www.youtube.com/user/rosobrnadzor ) Рособрнадзора из Ситуационно-информационного центра будет вестись онлайн-трансляция.
На встрече коснутся вопросов организации и проведения в 2017 году единого государственного экзамена и основного государственного экзамена; содержания контрольных измерительных материалов ГИА-11 и ГИА-9; особенностей проведения ГИА для выпускников школ с ограниченными возможностями здоровья; минимального количества баллов ЕГЭ для получения аттестата и поступления в вузы.
В настоящее время вопросы принимаются по электронной почте ege@obrnadzor.gov.ru и на странице Рособрнадзора в социальных сетях. Начало мероприятия: 11.00 часов по московскому времени.
Во время мероприятия на официальном канале Youtube (https://www.youtube.com/user/rosobrnadzor ) Рособрнадзора из Ситуационно-информационного центра будет вестись онлайн-трансляция.
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