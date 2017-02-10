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Липчан призывают задавать вопросы главе Рособрнадзора

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#ЕГЭ #Рособрнадзор #родители
Липчан призывают задавать вопросы главе Рособрнадзора

15 февраля - всероссийская встреча с родителями.

Как сообщает департамент образования Липецка, 15 февраля состоится всероссийская встреча руководителя Рособрнадзора С.С.Кравцова с родителями по вопросам проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего и среднего общего образования в 2017 году. 

На встрече коснутся вопросов организации и проведения в 2017 году единого государственного экзамена и основного государственного экзамена; содержания контрольных измерительных материалов ГИА-11 и ГИА-9; особенностей проведения ГИА для выпускников школ с ограниченными возможностями здоровья; минимального количества баллов ЕГЭ для получения аттестата и поступления в вузы.

В настоящее время вопросы принимаются по электронной почте ege@obrnadzor.gov.ru  и на странице Рособрнадзора в социальных сетях. Начало мероприятия: 11.00 часов по московскому времени.

Во время мероприятия на официальном канале Youtube (https://www.youtube.com/user/rosobrnadzor ) Рособрнадзора из Ситуационно-информационного центра будет вестись онлайн-трансляция.
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#ЕГЭ #Рособрнадзор #родители

Комментарии (1)

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Георгий

15 минут назад
Вопрос всего один , но очень сложный. Как так получилось , в вашей реформе, что учителя стали доводить детей до самоубийств, как так вышло , что учителя намеренно , ради левых репетиторских денег , стали топить учеников по своим предметам. Одним словом , как так вышло , что вы устроили из школы "теневой" бизнес?
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