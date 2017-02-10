В Липецке назвали лучших в строевой подготовке и спорте

Завершился городской этап игры "Вперед, мальчишки!".

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, завершился городской этап историко-патриотической спортивной игры «Вперёд, мальчишки!», который проходил на базе школы №18 . В 2016-2017 учебном году игру посвятили 75-ой годовщине формирования I танкового корпуса в Москве (Серебряный бор), передислоцированного в Липецк.



В игре приняли участие команды из 14 муниципальных общеобразовательных учреждений (№3, 5, 6, 14, 20, 21, 29, 31, 38, 51, 55, 59, 64, 68), признанные лучшими по итогам окружных этапов.



Главнокомандующим мероприятия выступил полковник в отставке, руководитель Липецкого регионального отделения всероссийской общественной организации ветеранов «Боевое братство», заместитель председателя общественной палаты города Липецка, председатель общественного совета УФССП по Липецкой области – Валентин Сонин. Приветствовали участников игры военный комиссар отдела "Военного комиссариата Липецкой области" по городу Липецку Владимир Иванов.



Программой игры были предусмотрены историческая викторина, конкурс строевой подготовки, спортивные состязания (прыжки со скакалкой, наклоны из положения сидя, челночный бег 3х10 м, прыжки в длину с места, поднимание туловища из положения лёжа на спине).



По словам членов судейской коллегии все участники игры продемонстрировали хорошие знания, ловкость, сноровку, находчивость, дружбу и выдержку в преодолении препятствий. Итоги подводились по каждому виду конкурсов и соревнований с учетом времени, затраченного командой, штрафных очков, набранных баллов или занятого места.



По итогам городского этапа игры «Вперёд, мальчишки!» I место заняла гимназия № 64 , II место – школа № 29 «Университетская» , III место поделили между собой школы № 3, 31.