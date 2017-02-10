Лидеров XXI века выбрали в Липецке

Городской конкурс прошел в девятый раз.

Как сообщает пресс-служба департамента образования Липецка, в лицее № 44 состоялся финал муниципального этапа Всероссийского конкурса «Лидер 21 века», организаторами которого выступили департамент образования администрации города Липецка, городской Совет лидеров ученического самоуправления и детского движения, дом детского творчества «Городской» им. С. Шмакова. 11 участников состязались в конкурсе ораторского мастерства и презентовали творческие визитки «Я и моя команда». Участники рассказывали о своей деятельности, а сопровождали на сцене и поддерживали в зале дружные и сплоченные команды. Как отметили члены жюри, в этом году выступления команд были как никогда яркими и запоминающимися: замечательные эмоции подарили зрителям творческие находки команд ОУ№ 19, 23, 44, 47; порадовали присутствующих интеллигентность команды ОУ№70, и чувство юмора команды ОУ№3; удивительную сплоченность показали команды ОУ№35 и №45. По итогам конкурса первые места в разных номинациях заняли три школьных лидера – представители лицейского самоуправления ОУ№44 и два представителя из ОУ№ 47. Победителям и призерам муниципального этапа конкурса «Лидер 21 века» из ОУ№1, 3, 44, 47, 70, ДТ «Октябрьский» членами жюри были даны рекомендации для участия в региональном этапе конкурса лидеров «Вести за собой!», который уже стартовал в феврале 2017 года. А представителей ОУ№3 пригласили к участию в городском фестивале КВН на кубок главы города, который состоится в апреле 2017 года. Городской конкурс «Лидер 21 века» прошел в Липецке в девятый раз. Он состоял из трех этапов, стартовавших еще в декабре. Ранее участники представили «Портфолио и эссе» о своей деятельности и планах на будущее, а также защитили проекты, реализованные в 2016 году. Среди них, здоровьесберегающий проект «Приседайте на здоровье!» (ОУ № 47), патриотический проект «Чтобы помнили!» (ОУ № 45), экологический проект «экологическая тропа в парке «Быханов сад» (ОУ № 19), литературный проект «Клуб молодых литераторов «Вавилон» (ОУ № 45), интерактивные кинопроекты «Луный свет» (ДТ «Октябрьский») и «Клуб кино» (ОУ № 29), проект школьного движения КВН «Добавь в свою жизнь ярких полос!» (ОУ № 3), школьный издательский проект «Моя школьная газета», благотворительные (ОУ № 44) и добровольческие(ОУ № 70)проекты.